Дорожник погиб при ДТП в Кызылординской области

На трассе "Самара – Шымкент" произошло ДТП, в результате которого при исполнении обязанностей погиб сотрудник АО "НК "ҚазАвтоЖол", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации компании, трагедия произошла 10 февраля днем на 1285 км автодороги "Самара – Шымкент".

"В результате аварии (наезд на стоящее автотранспортное средство) при исполнении прямых обязанностей погиб главный специалист Кызылординского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Сыдықов Сақтапберген Бақытжанұлы", – говорится в сообщении.

Как отметили в "ҚазАвтоЖоле", авария произошла после возобновления движения на участке села Сазды Аральского района. Машина марки Toyota Alphard на скорости столкнулась с припаркованным автомобилем, в котором находился сотрудник компании. В результате ДТП он скончался на месте.

У погибшего остались остались четверо детей и супруга.

Напомним, осенью прошлого года четыре работника дорожной организации погибли в ДТП вблизи села Елек Мугалжарского района Актюбинской области.

В декабре в Актобе сотрудника транспортной инспекции сбили сразу два грузовика, от полученных травм мужчина скончался.

В январе текущего года в Карагандинской области на внутренних железнодорожных путях АО "Шубарколь комир" поезд насмерть сбил стрелочника.