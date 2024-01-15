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Стрелочник погиб под колесами поезда в Карагандинской области

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Поезд едет по заснеженным рельсам
Поезд. Иллюстративное фото: Nick Suydam/Getty Images

Сегодня в Карагандинской области на внутренних железнодорожных путях АО "Шубарколь комир" поезд насмерть сбил стрелочника, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

"15 января 2024 года на внутренних железнодорожных путях АО "Шубарколь комир" произошел несчастный случай, повлекший гибель сотрудника. При проведении работ дежурный стрелочного поста попал под движущийся состав порожних вагонов", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что для выяснения причин трагедии создана специальная комиссия. Также по данному факту начато расследование.

"Коллектив и руководство "Шубарколь комир" приносит искренние соболезнования и окажет необходимую помощь родным погибшего", – добавили в компании.

Напомним, летом прошлого года в поселке Шубарколь Нуринского района Карагандинской области произошло обрушение спортивного комплекса, который является собственностью АО "Шубарколь комир".

Как говорится на сайте компании, АО "Шубарколь комир" – один из крупнейших в Казахстане производителей энергетического угля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2055622-strelochnik-pogib-pod-kolesami-poezda-v-karagandinskoy-oblasti/

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