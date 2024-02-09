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Пострадавшего зажало в машине в результате аварии на трассе в ВКО (видео)

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Спасатели за работой
Спасатели. Фото с места событий: ДЧС ВКО

Жуткая авария произошла в Восточно-Казахстанской области на автодороге в Глубоковском районе - пострадавшему потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как отметили в ведомстве, несмотря на предупреждения спасателей и полицейских, граждане не проявляют должного внимания мерам безопасности и выезжают на трассы, где бушует сильный ветер, а также не соблюдают правила дорожного движения.

Так, на автодороге "Секисовка- Быструха" произошло ДТП.

Понадобилась помощь спасателей ДЧС ВКО, которые, прибыв на место происшествия, при помощи гидравлического инструмента разжали детали кузова автомобиля Toyota Camry и аккуратно извлекли пострадавшего, передав сотрудникам скорой помощи.

По информации "Казгидромет" в ВКО 9-10 февраля действует штормовое предупреждение - дождь, снег, метель, гололед, сильные порывы

В ДЧС призвали автомобилистов воздержаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов.

Также напомним, что синоптики в ближайшие дни прогнозируют похолодание. Также с 10 по 12 февраля в ряде регионов сохранится непогода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2060173-postradavshego-zazhalo-v-mashine-v-rezultate-avarii-na-trasse-v-vko-video/

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