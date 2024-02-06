Руководителей "КазАвтоЖола" и сельских акимов в СКО наказали после двух смертельных ДТП

В СКО после двух крупных аварий на трассе, где погибли люди, почти на 3 миллиона тенге оштрафовали руководителей "КазАвтоЖола", сельских акимов и руководителей ЖКХ, передает корреспондент NUR.KZ.

На вопрос о наказании должностных лиц за плохое зимнее содержание дорог на брифинге ответил начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов.

Брифинг начальника ДП СКО. Фото: ДП СКО

"Сотрудники полиции региона привлекли к административной ответственности 52 физических и юридических лица. 22 административных протокола составлены в отношении первых руководителей ЖКХ города и акимов сельских округов, два протокола - в отношении руководителя "КазАвтоЖола" и четыре протокола - в отношении руководителя "КАЖсервис". Все они привлечены к административной ответственности. Штрафы за административные нарушения составили более 2 млн 900 тысяч, то есть около 3 миллионов тенге", - проинформировал Айдын Кабдулдинов.

В социальных сетях североказахстанцы высказывают возмущение ужасным состоянием североказахстанских дорог, покрытых наледью и колеями, особенно трассы Жезказган - Петропавловск, называя ее "дорогой смерти".

"По городу на центральных улицах колеи, а на трассе - в десять раз хуже. Куда ЖКХ смотрит? Где акимат, который должен смотреть за состоянием дорог? А то разбираются, пьяные водители или нет… вы разберитесь с пьяными дорогами! Так, как в этом году, с советских времен дороги не чистили: сплошная колея! Сколько народу гибнет, а вы никакие меры не принимаете. Умеете создавать видимость работы, создаете комиссии, а толку - ноль, за эту зиму сколько аварий только из-за нечищенных дорог".

"И ведь все из-за отвратительных дорог. Сколько еще должно людей погибнуть?! Зато платные трассы они вводят. Прежде чем вводить оплату на трассах, нужно создать обслуживающую компанию на тот или иной участок дороги, чтобы парк снегоуборочных машин был большой, чтобы вовремя все делать и обрабатывать дорожное полотно реагентами!"

"За месяц сколько смертей! А из предпринятых мер - лишь знак с ограничением скорости, за нарушение по которому наши полицейские скоро еще и штрафы начнут брать!"

"Вот говорят для своего оправдания, что погодные условия дожди и т.д. Но разве снег и дожди идут только до границы? Посмотрите хоть Тюмень, Омск, Курган: трассы все вычищены и везде асфальт", - пишут возмущенные североказахстанцы.

Напомним, 23 января в Кызылжарском районе СКО на автодороге республиканского значения Жезказган - Петропавловск столкнулись автомашины Peugeot и Toyota Camry. Два пассажира автомашин от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Четыре человека были доставлены в медицинские учреждения.

Авария 23 января в СКО: ДП СКО

После этого североказахстанские полицейские провели выездное совещание на месте происшествия с представителями местных исполнительных органов, североказахстанского филиала АО "КазАвтоЖол" и подрядной организации ТОО "КАЖсервис". Участники совещания пришли к выводу о необходимости увеличить объемы использования современных противогололедных реагентов.

"Этот вопрос уже решается владельцем и подрядчиком областных дорог. Местным исполнительным органам предложено проработать с сельхозпредприятиями вопрос об организации временных накопительных пунктов отсыпного материала - песка, шлака - для оперативного использования при необходимости, особенно вблизи аварийно-опасных участков", - сообщили в полицейском ведомстве.

Впрочем, вечером 2 февраля на той же автодороге, Жезказган - Петропавловск, между селами Покровка и Петровка Есильского района произошло еще одно смертельное ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль Howo и Toyota Camry. 43-летний водитель Toyota Camry от полученных травм скончался на месте. Четверо пассажиров иномарки, среди которых двое взрослых в возрасте 45 и 20 лет, а также двое несовершеннолетних 2007 и 2008 годов рождения, с тяжелыми травмами были доставлены в медицинские учреждения.

Кроме того, на той же трассе произошло еще несколько мелких ДТП, в которых, к счастью, никто не пострадал.