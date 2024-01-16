Пять верблюдов попали под пассажирский поезд в Атырауской области

Экстренное торможение пришлось применить машинисту поезда в Атырауской области по причине нахождения верблюдов на железнодорожном полотне. Однако предотвратить наезд не удалось, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 13 января на станции Кульсары в Атырауской области машинист пассажирского поезда сообщением Волгоград - Ташкент применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях верблюдов.

Предотвратить наезд не удалось, в результате чего под поезд попали пять верблюдов. В отношении их хозяина составлен административный протокол за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

Похожий случай был зафиксирован и на территории Павлодарской области. На перегоне между станциями Бозшаколь - Уленты грузовой поезд совершил наезд на пять лошадей. В результате животные погибли. Незапланированная стоянка поезда составила 13 минут.

Сотрудниками линейного отделения полиции на станции Экибастуз в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец скота. Им оказался 44-летний житель Павлодарской области. Хозяин домашних животных привлечен к аналогичной административной ответственности.

"Экстренные торможения и наезды на животных приводят к длительным простоям поездов, повреждениям локомотивов и непроизводительным потерям. В связи с этим транспортные полицейские напоминают владельцам домашних животных о мерах безопасности и просят проявлять внимательность при выпасе животных вблизи железнодорожных путей", - обратились в ведомстве.

Добавим, что по ст.559 КоАП РК нарушение правил проезда гужевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог влечет предупреждение или штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Накануне в Карагандинской области на внутренних железнодорожных путях произошел несчастный случай, повлекший гибель сотрудника. Дежурный стрелочного поста попал под движущийся состав порожних вагонов. Проводится расследование произошедшего инцидента.

Весной прошлого года в Алматинской области пассажирский поезд совершил экстренное торможение из-за трех баранов на путях. Но столкновения так и не удалось избежать, два барана погибли. Владельца скота наказали.

Ранее табун из 32 лошадей сбил грузовой поезд в Акмолинской области. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд это не помогло. На владельца животных наложен административный штраф.