Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием патрульной машины в Алматы

В Управлении общественного здоровья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием патрульной машины в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в УОЗ, в Центральную городскую клиническую больницу Алматы в результате ДТП обратились 7 человек.

"Шесть пациентов после всех необходимых проведенных обследований и с рекомендациями были направлены на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства", - рассказали в управлении.

Кроме того, госпитализирован седьмой пациент. Ему поставили сразу несколько диагнозов: сочетанная травма; закрытая черепно-мозговая травма; сотрясение головного мозга; закрытый перелом 1-2-3 ребер слева со смещением; закрытый перелом средней трети левой ключицы со смещением и ушибами мягких тканей в области левого тазобедренного сустава, левого коленного сустава и левого голеностопного сустава.

Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, в воскресенье, 14 января, в Алматы произошло ДТП с участием патрульного авто полиции. Авария произошла на пересечении проспектов Аль-Фараби и Достык, водитель автомашины Toyota потерял сознание и допустил столкновение с автобусом, а затем допустил наезд на припаркованную патрульную автомашину.