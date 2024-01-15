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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием патрульной машины в Алматы

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ДТП с участием патрульного авто полиции.
ДТП с участием патрульного авто полиции. Фото: t.me/kris_p_alm

В Управлении общественного здоровья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием патрульной машины в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в УОЗ, в Центральную городскую клиническую больницу Алматы в результате ДТП обратились 7 человек.

"Шесть пациентов после всех необходимых проведенных обследований и с рекомендациями были направлены на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства", - рассказали в управлении.

Кроме того, госпитализирован седьмой пациент. Ему поставили сразу несколько диагнозов: сочетанная травма; закрытая черепно-мозговая травма; сотрясение головного мозга; закрытый перелом 1-2-3 ребер слева со смещением; закрытый перелом средней трети левой ключицы со смещением и ушибами мягких тканей в области левого тазобедренного сустава, левого коленного сустава и левого голеностопного сустава.

Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, в воскресенье, 14 января, в Алматы произошло ДТП с участием патрульного авто полиции. Авария произошла на пересечении проспектов Аль-Фараби и Достык, водитель автомашины Toyota потерял сознание и допустил столкновение с автобусом, а затем допустил наезд на припаркованную патрульную автомашину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2055580-mediki-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshih-v-dtp-s-uchastiem-patrulnoy-mashiny-v-almaty/

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