Женщина уснула за рулем и протаранила полицейское авто на посту в Костанайской области

Патрульный автомобиль. Кадр из видео: ДП СКО

В Костанайской области женщина, возвращавшаяся из Челябинска на своем авто с 14-летней дочерью и свекровью, уснула за рулем и протаранила полицейское авто на посту. Об этом сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

По данным стражей порядка, ДТП произошло 30 января в 13.30 на стационарном посту "Рубеж" в Костанайской области.

54-летняя женщина возвращалась с семейного мероприятия из российского Челябинска на своей машине с 14-летней дочерью и свекровью.

Не доезжая до поста, автоледи уснула за рулем и совершила ДТП - протаранила припаркованный патрульный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

В служебной машине в это время никого не было. Семье полицейские оказали первую помощь.

За совершение ДТП в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Решение по делу примет суд.

Отметим, что в соответствии с ч.1 ст.610 КоАП РК нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Как пояснил эксперт телеканалу "Мир 24", самая главная опасность в дальней дороге - уснуть за рулем. Причем случиться такое может и с новичком, и с опытным водителем.

"Железное правило - всякий раз садиться за руль только выспавшимся и бодрым! А для этого необходимо правильно спланировать маршрут, выделяя достаточно времени на периодические остановки. Не нужно стараться ехать "до упора", пока не начнешь клевать носом. Гораздо правильнее заранее выбрать места для ночевок с таким расчетом, чтобы хватило времени как следует выспаться перед тем, как продолжить путь. Лучше даже с запасом!" - заявил Денис Голосюк.

Кроме того, врачи рекомендуют водителям, преодолевающим большие расстояния, останавливаться и выходить из машины каждые 2-3 часа. При таком режиме отдыха находиться за рулем можно до 10 часов. Потом необходим продолжительный сон в течение нескольких часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2007424-zhenschina-usnula-za-rulem-i-protaranila-politseyskoe-avto-na-postu-v-kostanayskoy-oblasti/