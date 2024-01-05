4 человека сгорели заживо: виновнику жуткого ДТП в Туркестанской области вынесли приговор

В Туркестанской области вынесли приговор виновнику ДТП, которое произошло в августе прошлого года и унесло жизни четырех человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Дело рассматривал Байдибекский районный суд. Смертельное ДТП произошло ночью 18 августа 2023 года на трассе Шаян – Екпинди.

Согласно материалам дела, водитель Nissan Pathfinder при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes-Benz 200. Последний вылетел в кювет и загорелся, водитель и трое пассажиров скончались на месте. Заживо сгорели 44-летняя женщина, двое ее детей 16 лет и 21 года, а также водитель Mercedes — частный таксист.

За рулем Nissan находился 44-летний житель села Кызымщек. Он предстал перед судом по обвинению в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

В ходе заседания он рассказал, что, пытаясь обогнать впереди едущую "ГАЗель", выехал на встречную полосу.

Увидев движущийся на него Mercedes, водитель нажал на тормоз в надежде, что автомобиль съедет на обочину. Однако произошло столкновение.

Обвиняемый вспомнил, что попытался потушить огонь и вытащить людей из машины. Но двери авто не открывались. В зале суда он признал свою вину и попросил прощение у родных погибших.

Потерпевшим по делу проходил супруг и отец погибших пассажиров. Он заявил, что претензий к виновнику ДТП не имеет, но простить его не может.

Суд признал водителя виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Осужденного также лишили водительских прав на семь лет и обязали выплатить в Фонд компенсации потерпевшим 51 750 тенге.

Потерпевший может предъявить осужденному гражданский иск для возмещения материального ущерба и морального вреда.

Добавим, что максимальное наказание, предусмотренное по ч.4 ст.345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" — 10 лет заключения.

Также летом прошлого года в Туркестанской области столкнулись и загорелись три автомобиля. В результате жуткого ДТП погибли 10 человек. Авария произошла из-за выезда одной из машин на полосу встречного движения, водитель этого авто скончался.