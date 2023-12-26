Два грузовика столкнулись на трассе в Актюбинской области: погиб водитель (фото)
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Вчера на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области произошло смертельное ДТП: столкнулись грузовики Volvo и Merсedes, погиб один из водителей, передает газета "Диапазон".
Как сообщает издание, ссылаясь на данные Департамента полиции Актюбинской области, утром 25 декабря на автодороге Самара – Шымкент, недалеко от поселка Аралтогай Айтекебийского района, столкнулись два грузовика Volvo и Merсedes.
От столкновения автомашина Volvo загорелась.
"Водитель Volvo, житель Туркестанской области, от полученных травм скончался на месте, а водителя автомашины Merсedes и пассажира Volvo госпитализировали в ЦРБ Айтекебийского района", – говорится в сообщении.
Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.
Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2052592-dva-gruzovika-stolknulis-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-est-pogibshiy-foto/