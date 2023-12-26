Два грузовика столкнулись на трассе в Актюбинской области: погиб водитель (фото)

Вчера на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области произошло смертельное ДТП: столкнулись грузовики Volvo и Merсedes, погиб один из водителей, передает газета "Диапазон".

Как сообщает издание, ссылаясь на данные Департамента полиции Актюбинской области, утром 25 декабря на автодороге Самара – Шымкент, недалеко от поселка Аралтогай Айтекебийского района, столкнулись два грузовика Volvo и Merсedes.

От столкновения автомашина Volvo загорелась.

"Водитель Volvo, житель Туркестанской области, от полученных травм скончался на месте, а водителя автомашины Merсedes и пассажира Volvo госпитализировали в ЦРБ Айтекебийского района", – говорится в сообщении.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.

ДТП в Актюбинской области. Фото: diapazon.kz

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: