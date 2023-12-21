Гражданин Турции оказался в непростой ситуации в Казахстане (видео)

Водителю из Турции пришли на помощь полицейские ВКО. Из-за гололедицы он не мог преодолеть сложный участок дороги. Для решения проблемы стражи порядка задействовали спецтехнику, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, гражданин Турции направлялся в Риддер на грузовом автомобиле. Но из-за неблагоприятных погодных условий (гололедицы), мужчина на загруженном автомобиле не смог заехать на подъем на участке дороги Шемонаиха – Секисовка.

Получив сообщение о том, что водитель фуры оказался в трудной ситуации, сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. Сразу было принято решение – задействовать спецтехнику, которую предоставило руководство одного из ТОО.

Стражи порядка совместно с работниками товарищества оказали мужчине необходимую помощь.

"Учитывая погодные условия и поздний час, продолжать движение на неприспособленном для зимних дорог транспортном средстве было небезопасно. Машину вернули в Шемонаиху, где иностранного путника обеспечили горячим питанием и предложили ночлег. Утром большегруз выехал в путь в сопровождении сотрудников полиции", - рассказали в МВД.

Водитель поблагодарил стражей порядка за помощь, отметив их оперативную и слаженную работу.

Три дня назад сильный порывистый ветер стал причиной ДТП на трассе в области Абай: он опрокинул на бок тяжелый грузовик. Сотрудники полиции организовали подъем большегруза. Они обратились к директору одного из ТОО, который предоставил погрузчик, способный вытянуть тяжелую машину на дорогу. Грузовик сопроводили до ближайшего населенного пункта.

А на прошлой неделе полицейский в Жамбылской области помог троим водителям, которые в лютый мороз оказались без топлива на трассе. До ближайшей заправки из-за холодов пешком им было не добраться. Участковый привез им дизель и пригласил к себе домой, где угостил ужином.