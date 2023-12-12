В наркотическом опьянении: водитель грузовика скрылся после смертельного наезда на подростка в Алматы

Водителя грузовика "ГАЗ-53" задержали по подозрению в смертельной аварии - подростка сбили насмерть на пешеходном переходе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале ведомства говорится, что трагедия произошла в микрорайоне Калкаман. После аварии водитель грузовика скрылся с места ДТП.

"Спустя сутки водитель был задержан в Алматинской области, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Машина была обнаружена на соседней улице - там он ее бросил после наезда, а сам скрылся в пешем порядке", - сообщил начальник отдела розыска УМПС ДП Алматы Кайсар Тулебеков.

По его словам, подозреваемый был лишен водительских прав в 2020 году на 7 лет.

В настоящее время мужчину взяли под стражу.

Данный факт расследуется по ч. 3 ст. 345 УК РК и ст. 347 УК РК.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, отметили в полиции.

Согласно части 3 статьи 345 УК РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Согласно статье 347 УК РК, оставление места ДТП лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления тяжких последствий, предусмотренных статьями 345, 345-1 и 346 УК РК, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.