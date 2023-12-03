ДТП с опрокидыванием авто произошло в Астане: пострадала пассажирка (видео)

В Астане сегодня произошло ДТП с участием двух авто. В результате происшествия пострадала пассажирка одной из машин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

"27-летний водитель, управляя автомашиной марки Hyundai, следуя по проспекту Кабанбай батыра со стороны проспекта Мангилик Ел в сторону аэропорта, при возникновении опасности для движения не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспорта, тем самым допустил наезд на автомашину марки Kia, которая стояла на запрещающий сигнал светофора.

После чего от удара по инерции автомашина марки Hyundai допустила опрокидывание", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции добавили, что в результате ДТП пострадала пассажирка автомашины марки Hyundai. Ее госпитализировали с диагнозом "Ушиб мягких тканей левой голени". После обследования пострадавшую отпустили.

Стражи порядка по данному факту проводят проверку.

Что делать при попадании в ДТП?

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.

Напомним, вчера в Астане по улице Амман произошло ДТП с участием двух машин. В результате происшествия пострадали два человека.