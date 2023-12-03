Видео с перекрытием дорог в центре Астаны прокомментировали в полиции

В соцсетях появилось видео с перекрытием дорог в центре столицы, из-за чего образовался затор. В пресс-службе ДП Астаны прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Astana_brothers опубликовано видео, судя по кадрам которого, полицейские перекрыли часть дороги.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны, вчера, 2 декабря, по улице Амман произошло ДТП с участием двух машин.

"39-летний водитель, управляя автомашиной марки Toyota, следуя по улице Амман со стороны улицы Шарль де Голль, не справился с рулевым управлениям, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновения с автомашиной марки Mercedes", – рассказали в ведомстве.

По информации полиции, результате аварии пострадали водитель и пассажиры авто марки Mercedes, их госпитализировали.

Полицейские назначили ряд экспертиз, проводится расследование.

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