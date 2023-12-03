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Три человека погибли в страшной аварии в Атырауской области

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Грузовик после ДТП
Грузовик после ДТП. Фото: instagram.com/atyrauoil.official

На трассе Атырау – Актобе – Астрахань в конце ноября произошло ДТП с участием легкового авто и большегруза, в результате которого погибли три человека, передает портал "Мой город".

Как сообщили порталу в Департаменте полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября в 22:45 на 424-м километре дороги Актобе – Атырау – Астрахань.

Авария произошла с участием машины марки Lada 2114 и грузовика Iveco.

В результате столкновения погиб 57-летний водитель легкового авто и двое его пассажиров.

Стражи порядка ведут расследование.

Напомним, ранее на трассе Караганда – Каркаралинск в Карагандинской области в результате аварии погибли два человека.

Также на трассе Шубаркудук – Уил – Кобда – Тузтобе в Актюбинской области произошло ДТП. Пострадали четыре человека, один из них – погиб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2048845-tri-cheloveka-pogibli-v-strashnoy-avarii-v-atyrauskoy-oblasti/

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