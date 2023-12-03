Три человека погибли в страшной аварии в Атырауской области

На трассе Атырау – Актобе – Астрахань в конце ноября произошло ДТП с участием легкового авто и большегруза, в результате которого погибли три человека, передает портал "Мой город".

Как сообщили порталу в Департаменте полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября в 22:45 на 424-м километре дороги Актобе – Атырау – Астрахань.

Авария произошла с участием машины марки Lada 2114 и грузовика Iveco.

В результате столкновения погиб 57-летний водитель легкового авто и двое его пассажиров.

Стражи порядка ведут расследование.

Напомним, ранее на трассе Караганда – Каркаралинск в Карагандинской области в результате аварии погибли два человека.

Также на трассе Шубаркудук – Уил – Кобда – Тузтобе в Актюбинской области произошло ДТП. Пострадали четыре человека, один из них – погиб.