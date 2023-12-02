Казахстанку задавила машина подруги

В пригороде Аксу в Павлодарской области женщину задавил автомобиль. ЧП произошло на озере. Подробности рассказали в областной станции скорой медпомощи и ДП региона, передает Pavlodarnews.kz.

По информации областной станции скорой медпомощи, бригаду врачей вызвали для помощи женщине, которую придавило автомобилем недалеко от села Сарышаганак.

Медики выехали по первой категории срочности. На месте была констатирована смерть 49-летней женщины.

Между тем в ДП Павлодарской области изданию пояснили, что трагедия произошла 30 ноября в 06.00 в 5 км от села Сарышаганак на берегу водохранилища Орловская ляга.

Как рассказали в ведомстве, две женщины приехали на рыбалку. Автомобиль принадлежит 47-летней жительнице региона.

Следователи выяснили, что при парковке в машине не установили ручной тормоз, из-за чего она скатилась на 49-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.345 УК РК. Назначены экспертизы, автомобиль водворили на штрафную стоянку.

Добавим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, ранее в Павлодарской области 34-летняя мать 5 детей попала под колеса авто на трассе. Как сообщалось в соцсетях, женщина от удара отлетела на 300 метров и погибла на месте происшествия. Полицейские начали расследование.