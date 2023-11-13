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Автомобиль врезался в столб в Петропавловске

Опубликовано:

Дорожный знак
Знак STOP: Unsplash/Joshua Hoehne

В воскресенье, 12 ноября, в Петропавловске случилось ДТП - водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в столб, передает издание "Петропавловск.news".

Как рассказали журналистам в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области, ДТП произошло в 15:30.

По данным полиции, 28-летний водитель автомобиля Nissan, двигавшийся по улице Крепостной, не справился с управлением и въехал в опору уличного освещения. Машина перевернулась.

К счастью, столкновение обошлось без жертв и пострадавших - повреждения получили лишь столб и машина.

Автолюбителя отправили на медицинское освидетельствование. Предварительно установлено, что он был трезв.

Машину эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Актау автоледи чудом удалось избежать столкновения с другим авто. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

Отметим, что, если водитель все же попал в ДТП, то ему, согласно информации на сайте "Электронного правительства", нужно:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2045365-avtomobil-vrezalsya-v-stolb-v-petropavlovske/

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