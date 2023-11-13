Автомобиль врезался в столб в Петропавловске

В воскресенье, 12 ноября, в Петропавловске случилось ДТП - водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в столб, передает издание "Петропавловск.news".

Как рассказали журналистам в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области, ДТП произошло в 15:30.

По данным полиции, 28-летний водитель автомобиля Nissan, двигавшийся по улице Крепостной, не справился с управлением и въехал в опору уличного освещения. Машина перевернулась.

К счастью, столкновение обошлось без жертв и пострадавших - повреждения получили лишь столб и машина.

Автолюбителя отправили на медицинское освидетельствование. Предварительно установлено, что он был трезв.

Машину эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Актау автоледи чудом удалось избежать столкновения с другим авто. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

Отметим, что, если водитель все же попал в ДТП, то ему, согласно информации на сайте "Электронного правительства", нужно:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела: