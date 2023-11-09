Попавшая под "КамАЗ" 7-летняя девочка скончалась в Шымкенте

Семилетняя девочка, которую в конце сентября сбил "КамАЗ" в Шымкенте, скончалась. Печальную новость сообщил городской аким Габит Сыздыкбеков, выразив соболезнования родным ребенка.

ДТП произошло 21 сентября в населенном пункте Асар-2 в Шымкенте. Семилетнюю девочку сбил "КамАЗ", врачи диагностировали у ребенка открытый перелом обеих ног. Позже ей была проведена операция, передает Otyrar.

Однако девочка не выжила – печальную новость сообщил аким города Габит Сыздыкбеков. Градоначальник выразил соболезнования родителям и родным ребенка.

"За жизнь пострадавшего ребенка боролись врачи городской детской клинической больницы при участии опытных докторов из Астаны и Алматы. Несмотря на многочисленные усилия и старания медиков, спасти маленького пациента не удалось.

Искренне выражаю соболезнования родителям и родным ребенка. Трагедия опечалила не только семью погибшей, но и всех нас", – гласит пост Сыздыкбекова в Instagram.

Согласно информации на сайте правовой статистики, за 10 месяцев 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 11 618 ДТП. Число погибших в них составило 1 942 человека.