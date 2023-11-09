Водитель Lada погиб, сбив мужчину на трассе в Павлодарской области

Вчера вечером в Павлодарской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. По данным полиции, один из них сбил второго, и при этом разбился сам, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Авария, как сообщили стражи порядка, произошла вчера, 8 ноября, в 21:00 на автодороге Астана – Павлодар.

"Водитель автомашины Lada, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на водителя КамАЗа, который проводил ремонтные работы на своей машине, после чего легковушка совершила столкновение с задней частью грузового авто", – говорится в сообщении ДП Павлодарской области.

В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия.

При этом в легковушке также находился несовершеннолетний пассажир. Его с травмами доставили в больницу.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы. Автомашины водворены на штрафстоянку.

Также сегодня мы писали о том, что в Шымкенте скончалась семилетняя девочка, которую в конце сентября сбил "КамАЗ".

Что делать при попадании в ДТП?

Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: