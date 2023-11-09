Водитель Lada погиб, сбив мужчину на трассе в Павлодарской области
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Вчера вечером в Павлодарской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. По данным полиции, один из них сбил второго, и при этом разбился сам, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Авария, как сообщили стражи порядка, произошла вчера, 8 ноября, в 21:00 на автодороге Астана – Павлодар.
"Водитель автомашины Lada, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на водителя КамАЗа, который проводил ремонтные работы на своей машине, после чего легковушка совершила столкновение с задней частью грузового авто", – говорится в сообщении ДП Павлодарской области.
В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия.
При этом в легковушке также находился несовершеннолетний пассажир. Его с травмами доставили в больницу.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы. Автомашины водворены на штрафстоянку.
Также сегодня мы писали о том, что в Шымкенте скончалась семилетняя девочка, которую в конце сентября сбил "КамАЗ".
Что делать при попадании в ДТП?
Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:
- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требованиями пункта 2 раздела 7 ПДД, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;
- принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях – отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно – доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номер транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
- сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 раздела 1 ПДД;
- освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно;
- при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2044880-remontiroval-kamaz-na-trasse-voditel-lada-sbil-muzhchinu-i-razbilsya-sam-na-severe-kazahstana/