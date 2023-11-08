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Мопед зажало между двумя легковушками в ДТП в Алматы (видео)

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Мопед зажало между автомобилями
Кадры с места аварии. Скриншот: t.me/qumash_kz

Мопед зажало между двумя автомобилями во время ДТП в Алматы. Произошедшее прокомментировали в департаменте полиции города, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места аварии опубликовали в Telegram-канале Qumash.

Участниками ДТП стали три легковых автомобиля, а также мопед, который зажало между двумя машинами. Также на кадрах рядом с местом происшествия стоит группа людей в гражданской и военной одежде. Один из автомобилей сильно поврежден.

Авторы поста утверждают, что произошедшее засняли в Алматы.

В пресс-службе ДП города корреспонденту NUR.KZ разъяснили ситуацию.

"Данное ДТП имело место в Медеуском районе Алматы. Водитель автомашины Chrysler, следуя по улице Сатпаева в западном направлении, не доезжая до проспекта Назарбаева, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с тремя автомашинами, а также мопедом, которые были припаркованы вдоль проезжей части", – рассказали в полиции.

Водителей указанных 4-х транспортных средств в момент аварии внутри не было, никто не пострадал. К расследованию ДТП приступили сотрудники полиции Медеуского района.

Сегодня ночью на проспекте Аль-Фараби в южной столице произошло другое ДТП с участием Hyundai Santa Fe и двух грузовых машин. В результате пострадал один человек.

Также напомним, что недавно на улице Шевченко, не доезжая до улицы Муканова в сторону улицы Розыбакиева, произошла авария – одна из машин перевернулась на крышу.

До этого мы писали про другой случай: пассажирский автобус в Медеуском районе Алматы не справился с управлением, допустил наезд на каменный бордюр, далее в металлическое ограждение, газовую трубу и пешехода, который следовал в попутном направлении. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2044755-moped-zazhalo-mezhdu-dvumya-legkovushkami-v-dtp-v-almaty-video/

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