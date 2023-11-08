Кроссовер и две "ГАЗели" столкнулись ночью на Аль-Фараби в Алматы (фото)
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В ночь с 7 на 8 ноября на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло ДТП с участием Hyundai Santa Fe и двух грузовых машин марки "ГАЗель", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
По данным полиции, водитель корейского кроссовера 2005 года рождения двигался по Аль-Фараби в восточном направлении. Из-за несоблюдения дистанции он допустил столкновение с двумя грузовыми машинами марки "ГАЗель", уточнили в пресс-службе ДП.
Одна из них опрокинулась на бок.
В результате аварии пострадал пассажир Hyundai Santa Fe - его доставили в больницу.
В настоящее время расследованием данного ДТП занимаются полицейские Бостандыкского района Алматы.
Напомним, около двух недель назад авто опрокинулось на крышу в результате ДТП в Алматы на улице Шевченко. Прохожие и случайные свидетели аварии оказали первую помощь пострадавшему. Произошедшее сняли на видео очевидцы.
А за несколько дней до этого в южной столице водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус снес газовую трубу, светофор и наехал на пешехода.
Также в октябре пассажирский автобус столкнулся с автомобилем "УАЗ" в Алматинской области. В результате скончалась женщина, еще несколько человек были ранены.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2044647-krossover-i-dve-gazeli-stolknulis-nochyu-na-al-farabi-v-almaty-foto/