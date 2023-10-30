Иностранцы погибли в страшном ДТП в Актюбинской области

Два иностранца и пассажир погибли в результате страшного дорожно-транспортного происшествия на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 29 октября 34-летний водитель Kia Rio, гражданин Таджикистана, двигаясь со стороны границы Западно-Казахстанской области в направлении села Кобда Актюбинской области, на 606 км трассы Самара-Шымкент допустил столкновение с Chevrolet Captiva под управлением 31-летнего гражданина Узбекистана.

ДТП. Фото: polisia.kz

В результате ДТП оба водителя и пассажир погибли на месте происшествия. Также двое пассажиров автомобилей с различными травмами госпитализированы в районную больницу села Кобда.

По факту смертельной аварии начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК.

Добавим, что согласно ст.345 ч.4 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

А в соответствии со ст.35 УПК РК уголовное дело подлежит прекращению в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или расследования дела в отношении других лиц, а также установления имущества, добытого незаконным путем, денежных средств и иных ценностей, подлежащих конфискации, обеспечивающих возмещение причиненного вреда.