Мужчина погиб, еще один попал в реанимацию в результате ДТП со "скорой" в Талдыкоргане

В Талдыкоргане минувшей ночью произошла авария с участием машины скорой помощи. В результате ДТП один мужчина погиб, еще один - попал в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, в центре города столкнулись Audi 80 и Hyundai Solati (карета скорой помощи). 54-летний водитель кареты "скорой", следуя по улице Балпык би, допустил столкновение с Аudi, припаркованным на обочине дороги.

"Предварительно установлено, что на момент удара 37-летний водитель немецкой иномарки вместе со своим пассажиром осуществляли демонтаж заднего колеса автомашины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель машины погиб на месте, 36-летний пассажир госпитализирован в реанимацию с различными ранениями.

"С назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК. Расследование уголовного дела взято на контроль областным департаментом полиции", - добавили в правоохранительных органах.

Фото с места ДТП: t.me/POLICE_of_KZ

Отметим, статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: