Полицейский на служебном авто попал в ДТП в Уральске

Вчера, 26 октября, в Уральске произошла авария с участием служебного авто полиции. В областном департаменте прокомментировали ситуацию, передает издание "Мой город".

Как рассказали журналистам в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области, ДТП произошло на пересечении проспекта Абая и улицы Айтиева 26 октября в 3:20.

"Инспектор батальона патрульной полиции за рулем Chevrolet Cobalt проезжал перекресток с включенными проблесковыми маячками и врезался в Mitsubishi Wagon, за рулем которого находился 56-летний мужчина", — пояснили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет.

По факту ДТП назначили соответствующие экспертизы. Проводится служебное расследование.

Напомним, ранее в Актюбинской области участковый инспектор не справился с управлением на служебном авто, выехал в кювет и перевернулся. После ДТП страж порядка скрылся с места аварии. Его оштрафовали.

Еще одна авария с полицейским автомобилем произошла в середине октября в Костанайской области. Предполагается, что виновником аварии мог стать задержанный дебошир, ехавший в машине вместе с полицейским.

Добавим, что в соответствии с частью 1 статьи 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

Согласно части 2 этой статьи, то же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.