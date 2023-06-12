В каких регионах Казахстана чаще всего случаются смертельные ДТП, рассказали в МВД

Разбитое стекло. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 12 июня, на брифинге МВД рассказали, на дорогах в каких регионах Казахстана чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия, передает корреспондент NUR.KZ.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова отметила, что ежедневно на дорогах страны гибнут до 10 человек и порядка 70 получают различные телесные повреждения.

По ее же данным, ежедневно на дорогах погибает один ребенок и больше 10 детей получают ранения. При этом 67%, то есть более половины погибших детей, являлись пассажирами, остальные 33% - пешеходы.

Особенно актуальной, по словам Борановой, остается ситуация на дорогах республиканского значения, где регистрируется 48% от всех смертей в ДТП в Казахстане, то есть 318 случаев смертельных аварий из 666 с начала года.

"Наибольший рост смертности на загородных дорогах наблюдается в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Мангистауской областях», - отметила спикер.

Боранова добавила, что особенно актуальной остается ситуация на дорогах республиканского значения в восьми областях Казахстана - Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской и Мангистауской. На трассы этих регионов приходится 48% всех смертельных ДТП, то есть 318 аварий из 666 случившихся в стране с начала года.

Спикер отметила, что во всех вышеперечисленных регионах есть зоны отдыха. В связи с этим она указала, что в этих регионах требуется особенная ответственность всех участников дорожного движения.

"Анализ дорожных аварий указывает, что основными причинами их совершения остаются превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения, опрокидывание, наезд на пешеходов", - резюмировала Боранова.

Что делать, если попал в ДТП

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших. Если есть, то следует немедленно вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших, 112 - если есть, все звонки бесплатные) и страховых агентов (телефон указан в страховых документах).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции также проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Отметим, что некоторые автолюбители предпочитают договориться без официального оформления аварии. Ранее мы рассказывали, чем грозит казахстанцам подобное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2024367-v-kakih-regionah-kazahstana-bolshe-vsego-proishodit-dtp/