Массовое ДТП с участием пяти авто произошло в Астане (видео)

Массовое ДТП в Астане. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.astana

В Астане сегодня по проспекту Аль-Фараби произошло массовое ДТП с участием пяти авто. Есть пострадавшие, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

По информации ведомства, авария произошла сегодня, 6 июня, в 08:30 на проспекте Аль-Фараби.

"22-летний водитель, управляя автомашиной марки Lada Largus, следуя по проспекту Аль-Фараби в сторону улицы Пушкина, допустил столкновение с автомашиной марки MAN и автомашиной марки Audi 100", – говорится в сообщении.

Также, как сообщили в полиции, после столкновения водитель Lada Largus выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с машиной марки Toyota Cоrolla. Затем с автомобиля Lada Largus вылетело колесо и был допущен наезд на автомашину марки "ВАЗ-21713".

"В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализирован 42-летний водитель автомашины Toyota Cоrolla. Водитель Lada Largus после оказания медицинской помощи отпущен", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что по данному факту проводится дознание.

Добавим, что, согласно части 1 и 2 статьи 345 УК РК:

нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека,

– наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

то же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, –

наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее в Астане автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в маршрутный автобус. В результате происшествия госпитализированы несколько человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2023606-massovoe-dtp-s-uchastiem-pyati-avto-proizoshlo-v-astane-video/