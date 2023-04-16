Пассажирский автобус сбил 16-летнюю девушку в Петропавловске

ДТП. Фото с места событий: t.me/POLICE_of_KZ

16-летняя девушка попала в больницу в результате ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадавшую сбили на дороге в Петропавловске, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Авария произошла накануне днем на улице Кизатова в Петропавловске.

35-летний водитель маршрутного автобуса Yutong допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая перебегала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, уточнили в полиции.

"Для оказания медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшая с различными травмами доставлена в одно из медучреждений города", - говорится в сообщении.

Автобус водворен на специализированную стоянку.

Выяснилось, что водитель автобуса в момент ДТП был трезв.

"В настоящее время по факту ДТП полицейскими производится сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения", - добавили по данному факту в полиции.

Отметим, согласно Правилам дорожного движения РК, на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

При пересечении проезжей части дороги вне пешеходного перехода пешеходы не создают помех для движения транспортных средств и не выходят из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2016931-passazhirskiy-avtobus-sbil-16-letnyuyu-devushku-v-petropavlovske/