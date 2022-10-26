Автовоз с новыми машинами опрокинулся на трассе в Костанайской области (видео)

Автовоз после ДТП. Кадр из видео: ДП Костанайской области

Сегодня на трассе Костанай-Карабутак автовоз с новыми машинами слетел в кювет и опрокинулся. Подробности аварии озвучили в пресс-службе ДП Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, 26 октября в 11.06 часов на 127 км трассы Костанай-Карабутак 40-летний водитель автовоза не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В ДП региона отметили, что он перевозил 6 новых и две машины б/у. В результате аварии водитель не пострадал. В настоящее время оказывается помощь в эвакуации транспортного средства.

Автовоз после ДТП. Фото: ДП Костанайской области

Стражи порядка призвали водителей соблюдать правила дорожного движения в условиях изменения погоды.

"Будьте бдительны, соблюдайте скоростной режим, готовьте автомобиль к зимнему периоду", - призвал и.о. начальника Денисовского отдела полиции Александр Коника.

Напомним, ранее автовоз с машинами перевернулся на трассе близ Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1994389-avtovoz-s-novymi-mashinami-oprokinulsya-na-trasse-v-kostanayskoy-oblasti-video/