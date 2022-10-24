Водитель был пьян: автовоз с машинами перевернулся на трассе близ Астаны (видео)

Авария. Кадр из видео с места ДТП: t.me/kris_p_almaty_official

На автодороге "Екатеринбург – Алматы" в Акмолинской области произошло ДТП с участием автовоза, который перевозил автомобили. Грузовик перевернулся, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, этот инцидент произошел 21 октября.

"Установлено, что водитель Мercedes Аctros, перевозившего 6 автомашин, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание авто", - отметили стражи порядка.

Также сообщается, что водитель грузовика был пьян - в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

По информации полицейских, после аварии он попытался скрыться с места ДТП.

В результате опрокидывания никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Материальный ущерб устанавливается, добавили правоохранители.

В отношении 33-летнего водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Также он привлечен к ответственности за оставление места ДТП. Материалы по данному делу направлены в суд.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1994140-voditel-byl-pyan-avtovoz-s-mashinami-perevernulsya-na-trasse-bliz-astany-video/