Двухлетний малыш погиб под колесами авто в Талдыкоргане

Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Трагический инцидент произошел вчера, 28 сентября, в Талдыкоргане - под колесами автомобиля погиб двухлетний ребенок. Подробности наезда на ребенка опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Как предварительно установила полиция, мальчик играл на проезжей части у своего дома. В какой-то момент ребенок оказался под колесами автомобиля Toyota Cresta. За рулем авто находился 38-летний мужчина.

К сожалению, спасти ребенка не удалось - он погиб на месте ДТП.

По факту смертельного наезда ведется расследование.

Напомним, накануне сообщалось, что в Алматы водитель автобуса насмерть сбил женщину, переходившую дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1990130-dvuhletniy-malysh-pogib-pod-kolesami-avto-v-taldykorgane/