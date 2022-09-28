Автобус насмерть сбил женщину в Алматы

Улицы Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Во вторник, 27 сентября, в Алматы автобус насмерть сбил пешехода. Подробности трагического инцидента рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

По данным правоохранителей, примерно в 14:00 29-летний водитель автобуса марки Yutong, следуя по улице Шолохова в западном направлении, на пересечении с улицей Зорге, при совершении поворота направо допустил наезд на пешехода 1957 года рождения.

Женщина переходила проезжую часть в западном направлении. В результате наезда она погибла на месте ДТП.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 345 УК РК (нарушение ПДД – прим. ред.). Назначены экспертизы", — рассказал начальник Управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Напомним, в минувшие выходные в Алматы автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя авто. В результате аварии пострадали два ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989939-avtobus-nasmert-sbil-zhenschinu-v-almaty/