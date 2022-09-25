Автобус выехал на "встречку" и столкнулся с двумя авто в Алматы: пострадали дети

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вчера, 24 сентября, в Алматы случилось серьезное ДТП с участием общественного транспорта - автобус выехал на "встречку" и столкнулся с двумя авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Как рассказали в полиции, водитель автобуса Yutong следовал по улице Бауыржана Момышулы в северном направлении и на пересечении с улицей Маргулана не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Mercedes-Benz Sprinter и Nissan Tiida, которые двигались по улице Момышулы. После этого автобус допустил наезд на препятствие.

В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних. Их доставили в больницу.

Сейчас материалы дела приняты в производство сотрудниками управления полиции Ауэзовского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989482-avtobus-vyehal-na-vstrechku-i-stolknulsya-s-dvumya-avto-v-almaty-postradali-deti/