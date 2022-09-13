Главврач больницы Светлана Сулейменова трагически погибла под Карагандой

Светлана Сулейменова. Фото: instagram.com/crb_karkaralinsk

Главный врач Каркаралинской районной больницы Светлана Сулейменова погибла в аварии на трассе близ Караганды, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Карагандинской области.

Трагедия произошла утром 12 сентября на объездной дороге между селами Доскей и Кокпекты, возле ТЭЦ.

По предварительным данным, "Нива" под управлением 25-летнего водителя столкнулась с фурой марки Scania, за рулем которой был 47-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель "Нивы" был доставлен в медицинское учреждение. 59-летняя пассажирка данной машины скончалась на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Позже стало известно, что в ДТП погибла главврач Каркаралинской районной больницы Светлана Сулейменова. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987447-glavvrach-bolnitsy-svetlana-suleymenova-tragicheski-pogibla-pod-karagandoy/