Автоледи въехала в здание кафе в Караганде (видео)
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Минувшей ночью в Караганде девушка на своем авто въехала в здание общепита. Пройти медосвидетельствование автоледи отказалась. Подробности опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.
Как рассказали в полиции, девушка "хорошо отдохнула" в кафе, и, когда села за руль своего авто, на большой скорости въехала в здание общепита.
После этого водитель скрылась с места происшествия, но была задержана буквально через квартал от места ДТП - ориентировку на машину разослали всем патрульным экипажам полиции. Один из них и задержал водителя.
"Девушка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские собрали документы и направили их в специализированный межрайонный административный суд Караганды", - говорится в сообщении.
В итоге административный суд назначил карагандинке 15 суток административного ареста и лишил ее прав на 8 лет.
Кроме того, нарушительнице придется выплатить хозяину кафе компенсацию за нанесенный ущерб.
Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987204-avtoledi-vehala-v-zdanie-kafe-v-karagande-video/