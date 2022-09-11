Автоледи въехала в здание кафе в Караганде (видео)

Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Минувшей ночью в Караганде девушка на своем авто въехала в здание общепита. Пройти медосвидетельствование автоледи отказалась. Подробности опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Как рассказали в полиции, девушка "хорошо отдохнула" в кафе, и, когда села за руль своего авто, на большой скорости въехала в здание общепита.

После этого водитель скрылась с места происшествия, но была задержана буквально через квартал от места ДТП - ориентировку на машину разослали всем патрульным экипажам полиции. Один из них и задержал водителя.

"Девушка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские собрали документы и направили их в специализированный межрайонный административный суд Караганды", - говорится в сообщении.

В итоге административный суд назначил карагандинке 15 суток административного ареста и лишил ее прав на 8 лет.

Кроме того, нарушительнице придется выплатить хозяину кафе компенсацию за нанесенный ущерб.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987204-avtoledi-vehala-v-zdanie-kafe-v-karagande-video/