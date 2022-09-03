История с разбитым "Запорожцем" получила продолжение в Павлодаре

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/ti.pavlo

У истории с разбитым "Запорожцем", которым управлял пенсионер в Павлодаре, оказалась и обратная сторона. Второй водитель, ставший участником ДТП, поделился своим мнением о произошедшем, передает телеканал "Астана".

ДТП произошло на пересечении улиц Машхура Жусупа и Луначарского. Несмотря на то, что Ефим Никитич за рулем уже более 40 лет, знак "Уступи дорогу" он не заметил, что привело к столкновению с Toyota Camry.

"Я даже не успел среагировать, нажать на тормоз. Первое ощущение - кружилась голова от удара. Я только отвез ребенка в школу и направлялся, уже, получается, в офис. А представьте, если бы я был с ребенком?" - рассказывает пострадавший водитель Жанболат Альжанов.

При столкновении "Запорожца" и японского автомобиля удар приняла на себя супруга пенсионера, она поранила ногу. Toyota врезалась в переднюю пассажирскую дверь, только чудом обошлось без жертв.

После этого случая мнения павлодарцев разделились. Одни говорят, что в преклонном возрасте лучше не садиться за руль. Другие считают, что лихачат и создают опасные ситуации на дороге, наоборот, молодые люди.

К слову, с начала года в регионе произошло 11 ДТП с участием водителей старше 65 лет. При этом в законе нет ограничений по возрасту.

"Ему подарили машину. Тоже такой же марки. Только факт в том, он сядет теперь опять за руль или нет? Вдруг опять? К примеру, вдруг, если не я, вдруг, может пешеход шел бы? Среагировал бы?" - задается вопросами водитель Toyota Camry.

Напомним, ранее попавший в ДТП расстроенный дедушка на "Запорожце" растрогал жителей Павлодара. Позже стало известно, что ему подарили другую машину такой же марки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986014-istoriya-s-razbitym-zaporozhtsem-poluchila-prodolzhenie-v-pavlodare/