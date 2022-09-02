Девушка погибла под колесами "КамАЗа" в Кызылорде

Место происшествия. Фото: polisia.kz

29-летнюю девушку насмерть сбил "КамАЗ" на пешеходном переходе в Кызылорде. Авария произошла на Левом берегу 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Правоохранители рассказали, что 1 сентября на Левом берегу Кызылорды водитель "КамАЗа" совершил смертельный наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному пешеходу.

Мужчину задержали. Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В настоящее время стражи порядка проводят досудебное расследование. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в начале августа текущего года в Алматы сотрудник полиции, находившийся за рулем служебной машины, насмерть сбил женщину. Данный факт зарегистрировали по ч.3 ст.345 УК РК. Водителя поместили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985911-devushka-pogibla-pod-kolesami-kamaza-v-kyzylorde/