Полицейский насмерть сбил женщину в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полицейское авто попало в ДТП в Алматы - сотрудник полиции, находившийся за рулем служебной машины, насмерть сбил женщину. Информацию подтвердили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы.

Видео с места ДТП появилось в Instagram-паблике krisp_almaty.

В подписи к ролику говорилось, что ДТП произошло Жансугурова - полицейское авто сбило женщину-пешехода. В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что вчера, 3 августа, в 23:25 сотрудник полиции сбил пешехода.

"Водитель служебной автомашины марки Hyundai гражданин Т. 1993 года рождения, сотрудник Полка патрульной полиции, следуя по улице Жансугурова в южном направлении, на пересечении с улицей Акпаева допустил наезд на 49-летнюю женщину, которая, к сожалению, скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека".

В правоохранительных органах добавили, что водитель авто помещен в ИВС. Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981694-politseyskiy-nasmert-sbil-zhenschinu-v-almaty/