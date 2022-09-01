Водитель угнанного авто в Талдыкоргане угодил в ДТП и оказался в больнице

Фото с места ДТП: polisia.kz

Два человека пострадали в результате ДТП близ Талдыкоргана. Как оказалось, в аварию попала угнанная машина, а среди пострадавших оказался предполагаемый угонщик, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

30 августа к полицейским Ескельдинского района обратился 27-летний житель села Екпенды. Он сообщил, что у него угнали авто марки Audi-80.

Стражи порядка в ходе выяснения обстоятельств получили сведения, что на республиканской трассе Алматы – Оскемен произошла авария: столкнулись Audi-80 и машина марки Toyota.

В результате ДТП пострадали двое мужчин, их обоих госпитализировали в местную больницу.

Фото с места ДТП: polisia.kz

Позже стало ясно, что в ДТП попала именно та Audi, о которой ранее сообщил сельчанин.

За рулем угнанной машины оказался 29-летний знакомый владельца. В настоящее время подозреваемый продолжает находиться в больнице, тем временем по факту угона возбуждено уголовное производство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985779-voditel-ugnannogo-avto-v-taldykorgane-ugodil-v-dtp-i-okazalsya-v-bolnitse/