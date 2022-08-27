Ребенка на электросамокате сбили в Атырау

Фото с места ДТП: Telegram-канал пресс-службы МВД РК

В Атырау 10-летний мальчик попал в больницу после того, как его сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

По данным правоохранителей, мальчик на электросамокате передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль.

Ребенка доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.

"В настоящее время ведется сбор соответствующих документов. По уточненной информации, водитель автомобиля является иностранным гражданином", - говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Караганде мужчину намеренно переехали на автомобиле. Инцидент попал на видео. Подозреваемого в покушении на убийство уже задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985245-rebenka-na-elektrosamokate-sbili-v-atyrau/