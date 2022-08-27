Мужчину намеренно переехали на машине в Караганде

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Мужчину переехали на машине в Караганде. Инцидент попал на видео. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, 21 августа около 22.00 часов в полицию Караганды поступило сообщение о том, что на парковке возле одной из торговых точек произошло ДТП.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на 30-летнего мужчину. В результате пешеход получил травмы различной тяжести и был госпитализирован в больницу.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как водитель сначала сбивает, а потом переезжает мужчину на машине, после чего скрывается с места аварии.

Изучив запись, стражи порядка пришли к выводу, что действия были преднамеренными.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 23-летнего карагандинца. Он дал признательные показания.

Подозреваемый пояснил, что потерпевшего ранее не знал. Впервые увидел его, когда вышел из магазина. Незнакомец попросил у него закурить, на что он показал пустую пачку из-под сигарет и сел за руль авто.

В это время его супруга сделала замечание прохожему, тогда мужчина приблизился к машине. После чего водитель тронулся с места и совершил наезд.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.24, 99 УК РК "Покушение на убийство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985217-muzhchinu-namerenno-pereehali-na-mashine-v-karagande/