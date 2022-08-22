Два человека погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Японии

Автобус полностью сгорел после ДТП. Кадр из видео: YouTube/KyodoNews

В японском городе Нагоя пассажирский автобус перевернулся во время движения по скоростной автомагистрали. Жертвами происшествия стали два человека, передает Kyodo News.

В результате ДТП автобус перевернулся и загорелся. Как сообщили в полиции, двое пассажиров транспорта погибли, еще семь человек получили серьезные травмы.

Сообщается, что автобус следовал из аэропорта Нагои в центр города. По данным правоохранительных органов, транспорт врезался в среднюю полосу скоростной автомагистрали, прежде чем перевернуться.

Кроме этого, сгорел легковой автомобиль, который попал в аварию вместе с автобусом, передает NHK.

На кадрах, снятых Kyodo News с вертолета, видно, что автобус полностью сгорел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984229-dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-dtp-s-passazhirskim-avtobusom-v-yaponii/