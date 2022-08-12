Пенсионер погиб в аварии на трассе в Жетысуской области
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Трагедия произошла на участке трассы Алматы – Оскемен в Жетысуской области. В результате аварии погиб мужчина, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
Смертельное ДТП произошло 10 августа в Алакольком районе.
По информации полицейских, 65-летний мужчина находился за рулем автомобиля марки Тoyota Carina. Потеряв управление, он допустил опрокидывание машины с трассы.
В результате он получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в больницу Ушарала, где он скончался утром следующего дня.
В полиции считают, что причиной ДТП стало превышение водителем скорости.
По данному факту, с назначением необходимых экспертиз, проводится уголовное расследование.
Напомним, на днях в Алматинской области при столкновении Audi и Renault погибли пять человек. В больницу с места происшествия доставили троих детей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1982976-pensioner-pogib-v-smertelnoy-avarii-v-zhetysuskoy-oblasti/