Пенсионер погиб в аварии на трассе в Жетысуской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Трагедия произошла на участке трассы Алматы – Оскемен в Жетысуской области. В результате аварии погиб мужчина, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Смертельное ДТП произошло 10 августа в Алакольком районе.

По информации полицейских, 65-летний мужчина находился за рулем автомобиля марки Тoyota Carina. Потеряв управление, он допустил опрокидывание машины с трассы.

В результате он получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в больницу Ушарала, где он скончался утром следующего дня.

Фото с места событий: polisia.kz

В полиции считают, что причиной ДТП стало превышение водителем скорости.

По данному факту, с назначением необходимых экспертиз, проводится уголовное расследование.

Напомним, на днях в Алматинской области при столкновении Audi и Renault погибли пять человек. В больницу с места происшествия доставили троих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1982976-pensioner-pogib-v-smertelnoy-avarii-v-zhetysuskoy-oblasti/