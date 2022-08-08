Пять человек погибли, трое детей пострадали в страшном ДТП в Алматинской области

Кадр из видео: instagram.com/kris.pi_kz

В Алматинской области при столкновении Audi и Renault погибли пять человек. В больницу с места происшествия доставили троих детей. Подробности страшного ДТП корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции региона.

Видео последствий ДТП распространяется в соцстеях.

На кадрах показаны две столкнувшиеся иномарки. Рядом с автомобилями лежат тела погибших людей.

"Водитель выехал на встречную полосу на трассе Алматы-Чунджа и допустил лобовое столкновение. Погибли 4 человека, 1 ребенок в реанимации", - указывается в посте.

В полиции подтвердили факт ДТП.

По информации правоохранителей, авария произошла 6 августа в Енбекшиказахском районе с участием автомобилей Audi и Renault.

"За рулем Audi находился 22-летний водитель, который на 181 км автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал", не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Renault.

В результате на месте ДТП погибли 5 человек. Также с места происшествия в больницу села Шелек с различными травмами госпитализировали троих несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Досудебное расследование по факту ДТП проводится по статье 345 части 4 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Назначены все необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1982155-pyat-chelovek-pogibli-troe-detey-postradali-v-strashnom-dtp-v-almatinskoy-oblasti/