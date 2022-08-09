Мужчина на скутере погиб после столкновения с автобусом в Жезказгане

Иллюстративное фото: deepblue4you/Getty Images

В Жезказгане в результате столкновения с автобусом погиб 44-летний мужчина, который ехал на скутере, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Улытауской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на улице Жастар. По предварительным данным полиции, 44 летний водитель скутера марки Racer двигался по улице Жастар и возле дома № 14 допустил столкновение с автобусом.

За рулем общественного транспорта был 41-летний водитель.

Очевидцы аварии сразу же вызвали на место скорую помощь и сотрудников полиции. Однако помочь пострадавшему медики не смогли. Он скончался на месте от полученных травм.

"В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался на месте. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование", - добавили в пресс службе ДП области.

Напомним, ранее в Алматы произошло ДТП с участием мопеда. Сообщалось, что водитель мопеда врезался в автомобиль Mitsubishi из-за несоблюдения дистанции. Материал по данному факту находится в производстве УП Бостандыкского района

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1982412-muzhchina-na-skutere-pogib-posle-stolknoveniya-s-avtobusom-v-zhezkazgane/