Водитель мопеда попал в больницу в результате ДТП на Аль-Фараби в Алматы

Иллюстративное фото: pixabay.com

Кадры аварии с участием мопеда стали рассылать в социальных сетях. На видео можно увидеть, как водитель мопеда врезается в стоявший по крайней правой полосе проезжей части автомобиль.

Ролик с кадрами аварии появился в Telegram-канале Zhest_kz. По информации автора, авария произошла на днях в Алматы.

В пресс-службе ДП города подтвердили данный факт. Попавший в объектив камеры инцидент произошел в минувшую субботу, 30 июля, на проспекте Аль-Фараби.

"Водитель управляя мопедом, китайского производства, без госномеров, двигался по пр. Аль-Фараби в восточном направлении и из-за несоблюдения дистанции, допустил наезд на автомашину марки Mitsubishi", - прокомментировали аварию в полиции.

В результате ДТП водитель мопеда с травмами доставлен в медицинское учреждение.

По информации стражей порядка, материал по данному факту находится в производстве УП Бостандыкского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981332-voditel-mopeda-popal-v-bolnitsu-v-rezultate-dtp-na-al-farabi-v-almaty/