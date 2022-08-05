Ехали на похороны: астанчанин получил срок за смерть родных в ДТП в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

32-летнего мужчину приговорили к 5 годам колонии за смерть дяди, свахи и племянницы в ДТП на трассе в Павлодарской области. Мужчина вез родных из Нур-Султана в Семей на похороны, но в итоге его автомобиль вылетел в кювет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор экибастузского городского суда.

В приговоре суда указано, что авария на трассе неподалеку от Экибастуза произошла 6 апреля.

32-летний водитель выехал из столицы в Семей на похороны родственника. Вместе с ним отправились дядя, сваха, двоюродный брат с дочкой. По дороге житель Нур-Султана не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет, в результате чего три человека погибли, в том числе 12-летняя племянница водителя.

В суде мужчина вину не отрицал, но просил не изолировать его от общества. Этого же просили и родственники погибших. Никто из них гражданские иски в суде не подавал. Несмотря на позиции сторон, в колонию виновника аварии все же отправили.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 345 УК РК, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", – говорится в приговоре экибастузского городского суда.

Стоит отметить, что это минимальное наказание, поскольку санкция статьи предусматривает только лишение свободы, и 5 лет здесь – минимальный срок. Максимальный – 10 лет.

Напомним, в апреле 2022 года в полиции сообщали о смертельном ДТП на трассе Павлодар – Нур-Султан. Указывалось, что погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка. Еще двоих мужчин доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981912-ehali-na-pohorony-astanchanin-poluchil-srok-za-smert-rodnyh-v-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/