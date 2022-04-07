Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Серьезная авария произошла вчера, 6 апреля, в Павлодарской области - в результате ДТП погибли 12-летняя девочка и двое взрослых, еще два человека получили травмы, передает издание Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что авария произошла в 30 километрах от Экибастуза в сторону поселка Калкаман.

По данным издания, автомобиль съехал в кювет.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что в течение 19 минут на место аварии прибыли две бригады скорой помощи и центра медицины катастроф.

"Двоих мужчин, 1989 и 1978 годов рождения, доставили в городскую больницу Экибастуза. Оба находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

Еще троих человек спасти не удалось - в числе погибших и 12-летняя девочка.

Ранее в Алматинской области случилось ДТП с участием 9 авто и пассажирского автобуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1963845-rebenok-i-dvoe-vzroslyh-pogibli-v-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/