17 человек погибли в результате ДТП в Египте

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На юге Египта в результате аварии с участием автобуса и грузовика погибли 17 человек, еще четверо получили травмы, передает РИА Новости со ссылкой на издание "Аль-Ахрам".

Инцидент произошел в провинции Сохаг на юге Египта в ночь на среду.

"На трассе Джухайна в Западной пустыне произошло столкновение микроавтобуса с транспортным средством, в результате которого погибли 17 человек, еще четверо получили ранения", – говорится в докладе полиции.

Отмечается, что водитель автобуса выехал на встречную полосу для обгона другого транспорта и столкнулся с грузовиком, который перевозил домашний скот.

Ранее девять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Эквадоре. В результате аварии еще 14 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

В Индии четыре человека погибли в ДТП с автомобилем скорой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981493-17-chelovek-pogibli-v-rezultate-dtp-v-egipte/