Четыре человека погибли в ДТП с автомобилем скорой помощи в Индии

Момент ДТП с машиной скорой помощи. Кадр из видео: twitter.com/TOIBengaluru

В индийском штате Карнтака автомобиль скорой помощи врезался на большой скорости в пункт сбора платы за проезд, в результате аварии погибли четыре человека, передает Times of India.

Как сообщает издание, в машине скорой помощи находились восемь человек. Водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт врезался в конструкцию пункта оплаты проезда на трассе.

"Четыре человека погибли, столько же получили ранения", – говорится в материале.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу, один из них находится в критическом состоянии. При аварии также пострадал сотрудник пункта оплаты проезда, однако, по данным издания, его жизни ничего не угрожает.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ДТП.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Ранее в Индии 12 человек погибли при падении автобуса в реку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979531-chetyre-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-avtomobilem-skoroy-pomoschi-v-indii/