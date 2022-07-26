Девять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Эквадоре

Место происшествия. Кадр из видео: facebook.com/elcomerciocom

К востоку от столицы Эквадора произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспорт перевернулся и сгорел. В результате происшествия погибли девять человек, передает РИА Новости со ссылкой на Comercio.

Отмечается, что среди погибших есть младенец.

"Автобус кооператива Путумайо съехал с дороги и перевернулся. Сотрудники экстренных служб прибыли на место для оказания помощи раненым и транспортировки девяти погибших, включая пяти женщин, трех мужчин и одного младенца", – сообщает издание.

Транспорт следовал из Лаго-Агрио в Санто-Доминго-де-лос-Чачилас. В результате аварии еще 14 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

Накануне в индийском штате Мадхья-Прадеш в районе Дхар при падении автобуса с моста в реку погибли как минимум 12 человек. Всего в транспорте находилось около 50 пассажиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980161-devyat-chelovek-stali-zhertvami-dtp-s-avtobusom-v-ekvadore/