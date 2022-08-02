Два человека погибли при столкновении грузовика и самосвала под Темиртау

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

Два человека погибли, а ребенок – госпитализирован в результате столкновения самосвала и грузовика на автодороге Темиртау – Кызылкойын, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Крупное ДТП произошло в полдень 1 августа в Бухар-Жырауском районе между Темиртау и поселком Кызылкойын.

По предварительным данным полиции, 33-летний водитель самосвала Shacman не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ-53, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ГАЗ-53 и находившийся с ним в кабине 21-летний мужчина скончались на месте. Малолетний пассажир указанной автомашины с различными травмами госпитализирован в одно из медицинских учреждений Темиртау", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Также в ведомстве добавили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 части УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в Нуринском районе области произошло жуткое лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали семеро малолетних детей и трое взрослых. Оба водителя транспортных средств скончались. По данному факту также проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981241-dva-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-gruzovika-i-samosvala-pod-temirtau/